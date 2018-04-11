Главу Укртрансбезопасности отстранили от должности - проверят на коррупцию

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка с занимаемой должности.

Кабинет министров Украины одобрил предложение министра инфрастуктуры Владимира Омеляна об отстранении от должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

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Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

"Убежден, что все факты, которые выявила антикоррупционная проверка Мининфраструктуры, будут тщательно изучены и исследованы. Министерство и в дальнейшем готово предоставлять все необходимые документы и способствовать проведению объективного расследования, как служебного, так и по всем тем уголовным производствам, которые расследуются правоохранительными органами, по фактам вымогательства и злоупотреблений руководством и рядом работников Укртрансбезопасности», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же, 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривен.

В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет Укртрансбезопасность, в электронный формат.

Кабинет министров Украины на заседании 20 апреля 2016 года принял решение назначить главой Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который до назначения занимал должность заместителя главы этой службы.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В феврале 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Укртрансбезопасность по итогам 2017 года перечислила в государственный бюджет 104,87 млн грн.