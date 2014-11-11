Нурсултан Назарбаев объявил о переходе Казахстана на новую экономическую политику

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил во вторник, 11 ноября, о новой экономической политике страны, передает агентство "Новости-Казахстан".

«Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят перед нами, я объявляю о новой экономической политике Казахстана «Нурлы жол», - сказал Назарбаев, выступая с ежегодным посланием.

Читайте такжеКазахстан пересмотрел бюджет из-за падения цен на нефтьКак разъяснил глава государства, новая экономическая политика «Нурлы жол» станет двигателем роста экономики в ближайшие годы – кризисные годы мировой экономики. «Только за счет строительства дорог будут созданы новые 200 тысяч рабочих мест, это означает занятость и рост доходов населения. «Нурлы жол» произведет мультипликативный эффект для других отраслей экономики Казахстана», - подчеркнул Назарбаев.

Он считает, что необходимо создать такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали.

«Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество, накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром, ускорится и увеличится грузопоток, возрастут объемы транзита через страну, в итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни граждан Казахстана», - уверяет Назарбаев.