Кабмин утвердил финплан аэропорта «Борисполь»

В 2018 году аэропорт «Борисполь» планирует обслужить 12,55 млн пассажиров и освоить капитальные инвестиции на сумму 2,3 млрд грн (без НДС).

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план крупнейшего в стране международного аэропорта «Борисполь» на 2018 год с чистой прибылью около 1,4 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуы, это решение было принято сегодня на заседании правительства.

Также сообщается, что общий доход предприятия на 2018 год запланирован на уровне 4,1 млрд грн.

В 2018 году аэропорт «Борисполь» планирует обслужить 12,55 млн пассажиров и освоить капитальные инвестиции на сумму 2,3 млрд грн (без НДС).

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» по итогам 2017 года получил 4,097 млрд грн дохода, что на 11,7% больше по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году «Борисполь» выплатил 1,907 млрд грн в пользу государства, из которых 1,251 млрд дивидендов, 281 млн грн налога на прибыль, 247 млн грн налога на доходы физлиц и соцстрахование, 128 млн грн прочих выплат.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».