В какие дороги Украина закопает 300 миллиардов

Около 300 миллиардов гривень правительство Владимира Гройсмана обещает направить на ремонт и строительство дорог в Украине в течение пяти лет. Причем, масштабные дорожные работы, по словам премьера, должны начаться уже этом году.

Планируется, что на ремонт дорог местного и государственного значения в 2018 году уйдет около 50 млрд грн. За эти деньги должно быть отремонтировано 4 тыс км автомагистралей. Для наглядности, от Киева до Одессы – 484 км. То есть 4 тыс км – это восемь таких расстояний. К слову, в прошлом году за 20 млрд грн было отремонтировано 2,1 тыс км дорог (если наглядно, то это, приблизительно, как отправиться из Киева в Будапешт и обратно). И это был «ремонтный» рекорд за последние 5 лет!

Но реально ли выделение на дороги 50 млрд? В Министерстве инфраструктуры заверяют - вполне. Ставка сделана на Дорожный фонд, по задумке, он-то и будет аккумулировать средства на ремонт дорог. По идее, наполняться он должен за счет акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию подакцизных нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства, платы за проезд по автомобильным дорогам, штрафов за нарушение габаритно-весового контроля.

В целом, по расчетам Минфина, только в 2018 году в Дорожный фонд должно поступить, минимум, 33,4 млрд грн. А в Мининфраструктуры отмечают, что в первом квартале Дорожный фонд уже пополнился приблизительно на 8 млрд грн. Другими словами, по прогнозам, риски недобора средств на конец года – маловероятны. «Риск есть всегда, это жизнь. Но если посмотреть на последние 3 месяца, то поступления идут согласно плану. По итогу года должно быть около 33,4 млрд грн», - рассказал директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин.

Из этой суммы 60% получит «Укравтодор» на ремонт дорог государственного значения, 35% получат власти на местах для ремонта дорог местного значения и 5% пойдут на безопасность движения.

Кто ремонтировать будет?

Стоит отметить, что вместе с новым механизмом финансирования, изменилась и сфера ответственности. Так, с 2018 года в Украине из 430 тыс км всех дорог около 120 тыс км перейдут на баланс местных органов власти - облгосадминистраций, поскольку эти магистрали соединяют между собой села и села с районными центрами. Еще 250 тыс км – это улично-дорожная сеть в населенных пунктах, за которые отвечают городские и сельские головы. А в управлении «Укравтодора» останется не более 50 тыс км автомагистралей.

В Мининфраструктуры объясняют, что, с переходом дорог под управление местных властей, система отбора подрядчика будет прежней, но изменится заказчик, которым теперь будут выступать отдельные подразделения в облгосадминистрациях. На словах – красиво, а на деле не все так просто.

Экс-советник главы «Укравтодора» Андрей Мартенс считает, что, скорее всего, местные власти ремонт на «своих» дорогах полностью провалят – они не готовы даже к проведению тендеров. «Сегодня очень мало подрядчиков и местные власти были не готовы к подготовке и поведению тендеров. Я думаю, что власть на местах сосредоточится на эксплуатационном содержании, ямочном ремонте – то, что сегодня понятно для них. Как правило, в каждом районном центре есть небольшая конторка, которая занимается этими работами. Либо же этими работами будут заниматься райавтодоры – структурные подразделения облавтодоров, с которыми уже налажена работа», - считает он.

Дефицит качественных компаний в дорожной отрасли отмечают и в Мининфраструктуры. Но, по словам чиновников, желание улучшать качество украинских дорог имеется и у иностранцев. К примеру, по словам Виктора Сасина, некая китайская компания уже готова приступать к ремонту большого дорожного объекта – объездной Житомира. «Посмотрим какой будет результат. Если одна-две серьезные международные компании увидят, что здесь можно строить и получать деньги, то это будет сигналом для других», - считает Сасин.

«Мы, со своей стороны, проводим встречи с иностранными компаниями и говорим, что готовы провести их «за руку» через нашу бюрократическую систему. Конечно, мы не будем вмешиваться в тендерные процедуры, как орган власти, но готовы помочь зайти», - добавляет он.

Еще одним фактором, который может позитивно повлиять на инвесторов, является среднесрочное планирование – ведь программа развития дорог разработана на пять лет. «Это мощный сигнал, что в ближайшие пять лет будет определенное финансирование и компании могут заходить, в расчете на окупаемость своих инвестиций», - считает Мартенс.

Триста миллиардов на расстояние от Киева до Мальдив

В целом, если посмотреть на кабминовскую «пятилетку», чиновники нарисовали следующую картинку: из 300 миллиардов чуть больше половины (178 млрд грн) должен дать Дорожный фонд, более 67 млрд грн Кабмин расчитывает занять у зарубежных партнеров, а оставшиеся средства должны поступить от инвесторов, согласившихся строить дороги на условиях концессии и партнерства.

Но за 300 млрд гривен Кабмин собирается отремонтировать всего 7 тыс км украинских дорог. С одной стороны, это едва ли не расстояние до Мальдив. С другой - это только малая часть из 50 тыс км автомагистралей, которые остаются в ведении «Укравтодора».

С такими аппетитами трудно представить, сколько вообще нужно денег, чтобы привести в порядок отечественные дороги. Особенно, если учесть, что заниматься «ямочным» ремонтом «Укравтодор» намерен только в ближайшие два года. «Мы хотим постепенно отходить от текущих и средних ремонтов, а осуществлять реконструкцию и новое строительство. Это требует более высокой подготовки и конкуренции между строительными компаниями», - заявил на заседании правительства глава «Укравтодора» Новак.

На «ямочный ремонт» дорог по всей стране в этом году выделено 11,5 млрд. грн.

Пока правительство пишет планы по ремонту дорог и спорит, как им лучше заняться, автомобилисты в разных городах выходят на акции протеста, а соцсети кипят от негодования. Ведь, какую трассу ни возьми, везде ямы. Причем появились они даже на тех участках дорог, которые в прошлом году ремонтировались. Пример - Киев-Одесса, инспектировать ремонт которой приезжал лично премьер-министр. В эту дорогу не так давно закопали миллиарды, но она находится в ужасном состоянии. Особенно «впечатляет» Жашковщина и дальше – до Умани. В «Укравтодоре» обещают, что возьмутся за этот участок в ближайшее время. А в целом на капитальный ремонт трасы Киев-Одесса «Укравтодор» планирует потратить около 5 млрд грн в течении 5 лет.

Улучшить дорогу к Умани «Укравтодор» намерен и со стороны Львова. Дело в том, что огромный участок (Львов-Умань) входит международный транспортный коридор GO Highway, ведущий от западных границ к портам Черного моря.

Кроме того, в Одесской области в 2018-м обещают завершить ремонт трассы госзначения Одесса-Рени (М-15), который длится уже третий год, хотя эта дорога имеет стратегическое значение, ведь соединяет 5 портов и 9 районов Одесской области, и является кратчайшим путем к соседней Румынии.

Кипеть работа в 2018 году будет и на трассе Киев-Харьков-Должанский. В «Укравтодоре» обещают завершение строительства объезда вокруг города Лубны в Полтавской области и подъезды к Полтаве и Пырятину.

В Харьковской области реконструируют подъезд к городу Харьков и планируют закончить ремонт на участке Харьков — Славянск, а также начать капитальный ремонт путепроводов. Масштабные работы запланированы и на трассе Харьков-Ахтырка (Р-46), которая проходит в Харьковской и Сумской областях.

А еще одним крупным проектом станет начало ремонта дороги Днепр-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях, которая уже давно находится в страшном состоянии. На этой трассе будут капитально реконструировать участок дороги от границы Полтавской области до села Шамраивка. А также, построят новую дорогу от села Лобойковка до границы Днепропетровской области, мост через канал Днепр – Донбасс и объезд города Кобеляки.

В Черниговской области начнется ремонт трассы Чернигов - Нежин - Прилуки – Пирятин (Р-67).

Кроме этого, водители должны знать, что обязательно столкнутся с ремонтными работами на трассе Черновцы—Хмельницкий—Житомир, которая проходит с севера на юг Украины по живописным местам Подолья.

В Закарпатье только на строительство объездной дороги вокруг Берегово планируют потратить 486 млн грн и расширение пункта пропуска на границе с Венгрией «Берегшурань-Лужанка (Астей)».

Не бюджетом единым

Как уже было сказано выше, помимо прочего, «Укравтодор» готов строить дороги совместно с потенциальными инвесторами. Так, «укравтодоровцы» предлагают всем желающим профинансировать строительство дороги Львов – Краковец и дороги Тернополь - Львов - Рава-Русская. Также, планируется строительство Северо-восточного обхода Львова, который должен соединить важные дорожные артерии Украины – трассы Киев-Чоп, Львов-Краковец и Львов-Луцк. За счет частных инвесторов хотят отремонтировать и дороги Стрый - Тернополь – Знаменка и Одесса - Мелитополь – Мариуполь. Все вышеперечисленные трассы являются частью международного коридора GO Highway.

Стоит отметить, что этот международный коридор частично готов профинансировать Европейский Союз. Однако, когда именно европейские партнеры Украины будут готовы предпринять практические шаги, пока неизвестно.

Еще одним проектом должно стать строительство дороги от Львова до Ужгорода, которая является частью международной трассы Киев - Чоп (М-06). Ранее в «Укравтодоре» заявляли, что сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, следовательно, проезд по ней занимает около 3,5 часов. А вот новый автобан должен сократить время в пути до двух часов.

Еще один интересный проект для инвесторов - строительство новой платной дороги Киев - Белая Церковь. Но куда более масштабным должно стать «золотое кольцо» вокруг Киева - из-за необходимости огромных вложений именно так уже давно называют новую объездную дорогу вокруг столицы. Необходимость в этой дороге вызвана большой загруженностью Киева транзитным транспортом. А новая автомагистраль, по планам, должна снизить нагрузку столицы на 20-30%.

Уже известно, что «золотой» путь будет проходить через населенные пункты Ворзель, Глеваха, Украинка, Борисполь и Старые Петровцы. Предварительно проект потянет на 2 млрд долларов. Но это пока. С большой долей вероятности можно предположить, что по ходу «аппетит» разыграется, и в объезд вбухают в два раза больше.

В перечне потенциальных проектов числится и строительство моста через Дунай, который сократит расстояние между Одессой, Румынией и Болгарией. Его реализация позволит улучшить транзит украинских грузов в Европу. Кроме того, строительство моста может дать толчок развитию туризма в этом регионе. Стоит отметить, что еще в 2016 году президент Украины Петро Порошенко заявлял, что Украина договорилась с Румынией и Болгарией о создании рабочей группы по доступу к средствам Евросоюза для строительства моста через Дунай. Но, видимо, дальше разговоров дело не пошло.

По подсчетам «Укравтодора», объем предполагаемых инвестиций в рамках сотрудничества с инвесторами должен составить 46,3 млрд грн. Но, средства на строительство дорог с участием инвесторов в пятилетней программе предусмотрены только с 2019 года. Скорее всего, тогда и стоит ожидать частные инвестиции в украинские автотрассы.

Дорожное строительство поставят на контроль

Многомиллиардные вливания средств в дорожную отрасль требуют и значительного контроля за эффективностью их использования. Тем более, что в Украине эта проблема крайне актуальна. Ведь на протяжении многих лет чиновники в нашей стране привыкли брать откаты и искать в подобных проектах выгоду, в первую очередь, для себя. Даже после Революции достоинства многие не могут избавится от этого «безусловного рефлекса». Причем, по мнению дорожного эксперта Андрея Мартенса, коррупция стала более системной. «Сегодня коррупция сосредоточена на закупке материалов. На вещах, которые очень сложно проконтролировать, например, на зимнем содержании. Можно чистить снег и писать, что работало 400 бригад, а реально работало 200. При этом, списали на топливо, на рабочие ресурсы и, таким образом, «отмыли» деньги. Сегодня большинство тендеров прописывается под конкретных подрядчиков. Даже несмотря на то, что тендеры проходят через систему Prozorro, выиграют те, кто нужно», - считает Мартенс.

Проблему не отрицает и премьер-министр Владимир Гройсман. Недавно он публично заявил о попытках «местных кланов» зарабатывать «нечестные» деньги на дорожном строительстве. При этом Гройсман пообещал премировать правоохранителей за раскрытие коррупционных схем в этой сфере и провести аудит дорожного строительства за 2017 год.

Кроме того, в этом году Кабмин решил действовать на опережение и выделить «Укравтодору» 30 млн грн на контроль качества дорог. Но пока неизвестно, какие конкретно мероприятия будут осуществляться.

Также в правительстве решили создать рабочую группу по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. «Для нас крайне важно, чтобы это было нормальной европейской практикой, когда у нас заканчивается пятилетний, десятилетний ремонт, по два-три-четыре месяца мы проводим полную инспекцию этой автодороги и государство его получает на свое содержание в надлежащем качестве», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам министра, сейчас идет проверка всех дорог, которые ремонтировались в 2015 году, так как в текущем году заканчивается трехлетний гарантийный период на текущий средний ремонт. «Совместно с «Укравтодором» сейчас проверяем все дороги, которые ремонтировались в 2015 году. Дороги будут передаваться на балансы областей или на государственный баланс в надлежащем состоянии. К мониторингу, безусловно, привлечем представителей соответствующих облгосадминистраций», - отметил Омелян.

Кроме того, в Украине с прошлого года работает международная инициатива CoST, которая проводит мониторинг дорожных проектов. Создателями CoST стали правительство Великобритании, Кореи и международная организация ООН. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, эксперты CoST успели выявить, что в период с 2013 по 2015 год, а также в течении части 2016, заказчики не принимали достаточных мер для устранения подрядчиками недостатков на украинских дорогах во время гарантийного периода.

Значительным аргументом сохранения отремонтированных дорог должен стать контроль за соблюдением надлежащей условий их эксплуатации. Не секрет, что в Украине перевозчики привыкли пренебрегать правилами весовых ограничений. В погоне за своей выгодой они перегружают фуры и, тем самым, наносят вред дорожному полотну, создавая колеи даже на новых дорогах. Для борьбы с этим явлением правительство в прошлом году, за средства Европейской комиссии, закупило 78 комплексов габаритно-весового контроля. В текущем году планируется продолжить работу в этом направлении, и совместно с европейскими партнерами будет запущен пилотный проект по установке комплексов стационарного весового контроля «Weight in motion» вокруг Киева.

«Надеюсь, в следующем году около 100 таких комплексов будет установлено по всей Украине, речь идет о стационарный контроль без вмешательства человеческого фактора», - завил министр инфраструктуры.

Если все контрольные функции не останутся только на бумаге, возможно, после огромных финансовых вливаний, через несколько лет мы и увидим какую-то часть отечественных дорог, приведенных в полный порядок. В это хочется верить еще и потому, что на носу – год выборов. И власти, как никогда, заинтересованы в том, чтобы демонстрировать успехи, а не провалы своей работы.

Александр Куницкий