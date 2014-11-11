Железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых

Железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года увеличили погрузку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задействовав в перевозках 292,6 тыс. вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых вагонов-зерновозов в октябре этого года составило 1607 вагонов против 1534 за аналогичный период 2013 года.

В частности, в октябре железные дороги погрузили 3,2 млн тонн зерновых, задействовав в перевозках 49,82 тыс. вагонов, из них было погружено 2,9 млн тонн зерна.

По данным пресс-службы, рабочий парк отечественных зерновозов в октябре 2014 года составил 13 132 вагона, что на 2,4 тыс. вагонов больше аналогичного периода 2013 года и является достаточным показателем для перевозки более 3,5 млн тонн зерна ежемесячно и более 42 млн тонн в год.

Читайте такжеУкраина уже собрала 55,6 млн тонн зерновыхКак сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2014 года увеличили перевозку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% - до 11,5 млн тонн.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.