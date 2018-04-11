Для создания хаба: Кабмин разрешил «Борисполю» отчислять в госбюджет меньше денег

Правительство снизило норму отчисления чистой прибыли аэропорта в госбюджет с 75% до 40% сроком на 3 года.

Кабинет министров Украины снизил норму отчисления чистой прибыли международного аэропорта «Борисполь» в государственный бюджет с 75% до 40% сроком на 3 года.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, это решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Норма отчисления в госбюджет для аэропорта Борисполь будет снижена до 40% при условии направления 35% прибыли на выполнение международных обязательств и капитальные инвестиции. Указанная норма будет действовать с даты официальной публикации постановления и до 31 декабря 2020 года», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

Отмечается, что использование освобождённых средств подлежит обязательному ежегодному государственному финансовому аудиту.

«Решение правительства должно обеспечить финансирование проектов развития инфраструктуры аэропорта «Борисполь», что позволит создать на базе аэропорта международный узловой хаб», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» по итогам 2017 года получил 4,097 млрд грн дохода, что на 11,7% больше по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году «Борисполь» выплатил 1,907 млрд грн в пользу государства, из которых 1,251 млрд дивидендов, 281 млн грн налога на прибыль, 247 млн грн налога на доходы физлиц и соцстрахование, 128 млн грн прочих выплат.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».