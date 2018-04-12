СБУ и Генпрокуратура пришли с обысками в офис "Укрзализныци"

В «Укразализныце» отметили, что руководство компании создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов.

Государственная компания «Укрзализныця» сообщила о проведении следственных действий в главном офисе сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

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Согласно сообщению на сайте компании, следственные действия проходят в рамках ранее открытых уголовных дел.

«Сейчас в помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам», - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что руководство компании создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года Национальная полиция провела около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в «Укрзализныце» и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов.

В декабре прошлого года компания «Газтрейд», входящая в группу «Трейд коммодити», ранее фигурировавшую в расследованиях Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о злоупотреблениях в государственных тендерах, выиграла тендер «Укрзализныци» на поставку топлива на сумму 652 млн грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно заявлял о возможных злоупотреблениях при проведении закупок государственной компанией.