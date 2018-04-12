Tesla озвучила дату начала производства своего кроссовера Model Y

Выпуск транспортного средства начнется на заводе компании во Фримонте.

В ноябре 2019 года Tesla должна запустить производство электрического кроссовера Model Y.

Выпуск транспортного средства начнется на заводе компании во Фримонте, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

При этом, по уверениям источников Reuters, производство модели наладят и в Китае, но не раньше 2021 года. Это позволит компании не платить пошлины на импорт авто китайскому правительству.

В основу будущего кроссовера ляжет шасси электрокара Model 3, что значительно ускорит разработку новинки. Большинство узлов и компонентов Model Y также позаимствует у Model 3, однако некоторые технические решения достанутся от модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют "крыльями сокола".

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В компании по-прежнему намерены отказаться от схемы с использованием 12-вольтовых батарей, которая сейчас применяется на всех автомобилях Tesla. Ожидается, что такое нововведение позволит упростить процесс сборки машины.

Ранее инсайдеры сообщали, что старт продаж новинки запланирован на март 2020 года. Таким образом, производство электрокара начнется в ноябре 2019 года, а через несколько месяцев начнутся первые поставки.

Маск сказал в феврале, что капитальные вложения, связанные с новым внедорожником, начнутся в конце 2018 года. В Tesla отмечают, что фабрика во Фремонте может производить 10 000 автомобилей в неделю без необходимости постройки новых цехов. Тем не менее, по словам источников, большой тираж Model Y, вероятно, потребует строительства нового объекта.