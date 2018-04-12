Ввоз электромобилей в Украину вырос более чем в 3 раза (инфографика)

13:04, 12 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в январе в Украину было ввезено 794 легковых электромобиля, в феврале - 413 транспортных средств, в марте - 537.

Как сообщал УНИАН, в целом в течение 2017 года в Украину было ввезено 2,7 тыс. легковых электрокаров и других транспортных средств, оснащенных электродвигателями.

фото sfs.gov.ua
фото sfs.gov.ua

Напомним, что в этом году освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и реализации на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

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Теги: #электромобиль#электрокар