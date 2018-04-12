Ввоз электромобилей в Украину вырос более чем в 3 раза (инфографика)

В этом году ввоз и реализация электрокаров освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость.

В первом квартале 2018 года в Украину было импортировано 1744 транспортных средства, оснащенных электрическими двигателями, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеTesla озвучила дату начала производства своего кроссовера Model Y

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в январе в Украину было ввезено 794 легковых электромобиля, в феврале - 413 транспортных средств, в марте - 537.

Как сообщал УНИАН, в целом в течение 2017 года в Украину было ввезено 2,7 тыс. легковых электрокаров и других транспортных средств, оснащенных электродвигателями.

Напомним, что в этом году освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и реализации на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.