Генпрокуратура назвала причины обыска в "Укрзализныце"

Обыски в "Укрзализныце" связаны с хищениями средств на ремонт пригородных дизель-поездов, сообщили в ведомстве.

Обыски, которые проводятся сегодня в "Укрзализныце", осуществляются в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов.

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Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов «Укрзализныци», 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней.

«Генеральной прокуратурой Украины совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины проводится обыск в помещении ОАО «Укрзализныця» в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались для ремонта дизель-поездов, используемых при пригородных перевозках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с противоправными действиями чиновников более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» были перечислены фиктивным предприятиям.

«Досудебным следствием, помимо прочего, установлено, что руководители «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» («ДТРЗ») по предварительному сговору с руководством региональных филиалов «Львовской железной дороги», «Южной железной дороги», при непосредственном участии руководства «Укрзализныци», с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на «ДТРЗ» не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» на счета «ДТРЗ», в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, бывшие руководители «ДТРЗ», которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварными.

В пресс-службе отметили, что совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками «Укрзализныци» вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения «Укрзализныци».

«Установлено, что указанные ремонтные работы преимущественно выполнялись на территориях депо, где эксплуатируются указанные дизель-поезда. Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений «Укрзализныци», материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, которые сделали возможным совершение упомянутого преступления, документы по движению средств», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что несмотря на заявления должностных лиц «Укрзализныци» о заинтересованности в искоренении противоправных явлений в работе компании, при осуществлении следственного действия сотрудники Генпрокуратуры столкнулись с фактом непредоставления в полном объеме запрашиваемых документов и длительным препятствованиям руководства аффилированного предприятия «Укрзализныци» - «ДТРЗ» проведению проверки соблюдения законодательства органами Государственной фискальной службы Украины согласно постановлению суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральная прокуратура и СБУ проводят следственные действия в главном офисе «Укрзализныци». Источник УНИАН в «Укрзализныце» сообщил, что обыски проводятся у члена правления госкомпании Сергея Михальчука.

Осенью прошлого года Национальная полиция провела около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в «Укрзализныце» и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов. Комментируя обыски, министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что "подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания".

В ответ на это, председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявляет, что у него не проводились обыски по делу "Укрзализныци", несмотря сообщения министра инфраструктуры.

Также, Омелян призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко», главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожных изделий. В интервью УНИАН директор компании «АТ Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. По его словам, Дубневичи монополизировали тендеры на «Укрзализныци» на несколько миллиардов в год.

Кроме этого, Омелян заявлял, что народный депутат Ярослав Дубневич лично лоббировал Сергея Михальчука на должность члена правления "Укрзализныци".

На одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.