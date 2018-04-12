Омелян порадовался обыскам в "Укрзализныце": коррупционеры мешали закупкам дизель-поездов

Сегодня Генеральная прокуратура и СБУ проводили следственные действия в главном офисе "Укрзализныци" в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян приветствует сегодняшнее проведение следственных действий сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры в главном офисе "Укрзализныци" по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Радует одно, что любимая фраза "коррупция на УЗ - это устоявшееся историческое явление, которое невозможно изменить", кажется, столкнулась с нежеланием минимум ГПУ и СБУ соглашаться с таким подходом", - написал Омелян.

При этом министр отметил, что фигуранты сегодняшнего расследования затягивали передачу более 100 региональных дизель-поездов Deutsche Bahn для "Укрзализныци".

"Когда в прошлом году я договорился о передаче более 100 региональных дизель-поездов от Deutsche Bahn для "Укрзализныци", именно отдельные представители - нынешние фигуранты этого расследования - приложили все усилия, чтобы затянуть и торпедировать эту договоренность. "Тележки дорогие, переоборудование невозможно, проблемы с безопасностью, лучше наши отремонтируем/построим/перерисуйте". Украинцы могли бы в течение года пересесть на удобные и современные (на поколение новые, чем то, что сегодня нам предлагают после всех ремонтов) региональные поезда. Но лучше "ремонтировать" так, как привыкли. Кому лучше - надеюсь, скоро узнаем", – написал Омелян.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральная прокуратура и СБУ проводили следственные действия в главном офисе "Укрзализныци". В Генпрокуратуре сообщили, что обыски осуществлялись в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов. Источник УНИАН в "Укрзализныце" сообщил, что обыски проводятся у члена правления госкомпании Сергея Михальчука.

Осенью прошлого года Национальная полиция провела около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в "Укрзализныце" и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов. Комментируя обыски, министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что "подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания".

В ответ на это председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявлял, что у него не проводились обыски по делу "Укрзализныци", несмотря на сообщения министра инфраструктуры.

Также, Омелян призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют "Укрзализныце" большое количество железнодорожных изделий. В интервью УНИАН директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. По его словам, Дубневичи монополизировали тендеры на "Укрзализныци" на несколько миллиардов в год.

Кроме этого, Омелян заявлял, что народный депутат Ярослав Дубневич лично лоббировал назначение Сергея Михальчука на должность члена правления "Укрзализныци".

На одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления "Укрзализныци" Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.