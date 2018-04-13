Украина и Молдова подписали соглашения о воздушном сообщении и синхронизации энергосистем

Страны планируют в ближайшем будущем довести товарооборот до 1 миллиарда долларов.

Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении, протокол о транспортном и автомобильном сотрудничестве и меморандум о синхронизации энергосистем двух стран с энергетической системой Европы.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

«Подписали с правительством Молдовы соглашение о воздушном сообщении. Протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество, и меморандум о синхронизации работы наших энергосистем с энергосистемой Европы», - написал премьер.

Как сообщили Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, Украина и Молдова либерализовали авиационное и автомобильное сообщение, а также договорились синхронизировать работу энергосистем двух стран с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Читайте такжеУкраина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Гройсмана и Павла Филипа.

Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющие сотрудничества имеют существенный потенциал роста. Так, объем взаимной торговли уже сейчас превышает 800 млн долл., а может достичь 1 млрд долл. ежегодно.

«Многие вопросы требуют нашего общего решения, и наши двусторонние контакты способствуют взаимному прогрессу. Мы продвигаемся в решении проблем и уверенно смотрим в будущее», - сказал Гройсман.

«Думаю, что ваше предложение достичь товарооборота в 1 млрд долл. вполне реально. У нас есть потенциал достичь и больших показателей. Мы с Украиной соседи», - сказал Филип.

Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр дорожной карты сотрудничества и договорились об участии главы правительства Украины в саммите ГУАМ в Кишиневе в июне текущего года.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что Украина и Молдова имеют выгодное географическое положение и значительный логистический потенциал, который позволит обоим государствам быть надежным транзитным мостом между Азией и Европой. Также премьер отметил перспективы сотрудничества между странами в энергетике, охране окружающей среды, а также пограничного сотрудничества.