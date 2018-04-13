Последствия «дизельного скандала»: Volkswagen сменил главу компании

Новым главой автомобильного концерна назначен Герберт Дисс.

Новым гендиректором немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group стал Герберт Дисс. Он сменит на этой должности Маттиаса Мюллера.

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Изначально контракт господина Мюллера был рассчитан до 2020 года, но по взаимному согласию сторон, как заявили в компании, он покинет свой пост незамедлительно, передает «Коммерсант».

Наблюдательный совет VW также принял решения по еще двум кадровым перестановкам: гендиректор Porsche Оливер Блуме войдет в совет управляющих концерна. Кроме того, главный секретарь производственного совета группы Гуннар Килиан назначен новым членом совета по управлению персоналом вместо Карлхайнца Блесинга.

Маттиас Мюллер возглавил Volkswagen Group осенью 2015 года. В том же году Volkswagen оказался в центре «дизельного скандала», когда американские регуляторы выяснили, что VW сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу. В январе 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам, а летом 2017 года заключила сходное соглашение в США.