Количество ДТП на Приднепровской железной дороге за 10 месяцев выросло до 7 случаев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП травмы получили 4 человека, один человек погиб, тогда как в январе-октябре 2013 года были травмированы два человека.

Приднепровская магистраль призывает водителей автотранспортных средств и пешеходов, пересекающих железнодорожные пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

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В сообщении отмечается, что Приднепровская магистраль продолжает выполнять плановые объемы работ по ремонту переездных настилов, обустройству подъездных путей и модернизации устройств звуковой и световой сигнализаций.

В частности, с начала года на некоторых железнодорожных переездах было проложено 27 комплектов современных настилов из сборного железобетона, модернизированы устройства переездной автоматики на перегоне Орлянка – Таврийск и на станции Новоалексеевка.

Также железнодорожники осуществили капитальный ремонт переезда вблизи станции Грековатая и установили 75 светодиодных головок на переездных светофорах.

В сообщении отмечается, что работники Приднепровской магистрали распространили в пассажирских и пригородных поездах, в билетных кассах вокзалов, а также среди водителей автотранспортных средств около 40 тыс. листовок с подробным изложением правил безопасности на железнодорожных переездах и путях.

Ранее УНИАН сообщал, что на Приднепровской железной дороге за девять месяцев случилось 7 ДТП.

Также сообщалось, что в Украине в январе-октябре 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2% (на 14 случаев) - до 59 случаев.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.