Резниченко: началось строительство второй очереди объездной дороги вокруг Днепра

Резниченко отметил, что по технической документации на работы уйдет полгода.

Сегодня началось строительство второй очереди объездной дороги вокруг Днепра. Как сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, прежде всего, будет достроен мост, по которому транспорт будет выезжать на запорожскую трассу. На этот проект из областного бюджета выделено более 40 млн грн.

"Приведенный в порядок участок позволит разгрузить правый берег областного центра от транзитного транспорта", - сказал Резниченко. Он также отметил, что для скорейшего завершения всей 7-километровой дороги от шоссе до Южного моста свой вклад должен сделать и Госбюджет.

«Президент Украины Петр Порошенко акцентирует, что дорожное строительство - один из показателей качественных изменений в стране. Днепропетровщина не сбавляет темпов по восстановлению дорог. Благоприятные погодные условия позволили технике выйти как на коммунальные пути, так и на государственные трассы региона. Среди важных инфраструктурных проектов этого года - объездная дорога вокруг Днепра. В первую очередь достраиваем путепровод в районе транспортной развязки», - отметил Резниченко.

Сейчас при выезде на запорожское шоссе водители делают «петлю» через поля. Эту дорогу проложили пять лет назад как временную. Однако достройка путепровода позволит выезжать на трассу прямиком, ничего не объезжая. Резниченко отметил, что по технической документации на работы уйдет полгода. Кроме того, в этом году будет полностью отремонтирована сама автомагистраль на Запорожье.

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“Из Днепра будет пролегать ровная дорога с качественным покрытием”, - добавил председатель ДнепрОГА.

Следующий участок на объездной - дорога на аэропорт и Южный мост. Подрядчики должны проложить 7 км пути. Общая стоимость работ - почти 500 млн грн. По прогнозам, благодаря строительству объездной вокруг Днепра увеличится пропускная способность дорог и за пределы города выйдет значительная часть транспорта, в основном, грузового.

Днепропетровская область является лидером среди регионов по темпам ремонта дорог. Так, в прошлом году на Днепропетровщине отремонтировали почти 70 км дорог государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.

Кроме ремонта национальных автомагистралей, в регионе четвертый год подряд ремонтируют и коммунальные дороги. Более 300 путей отремонтировано в течение 2015-2016 годов, в 2017-м - 160. В 2018 году в области отремонтируют около 130 коммунальных дорог. На это из областного бюджета будет выделено 1 млрд грн.