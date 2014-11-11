Проверку деятельности «Укрзализныци» продолжили до 18 ноября

Ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины, созданная по поручению премьер-министра Арсения Яценюка, в очередной раз продлила период проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») до 18 ноября текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов сообщил, что на основании постановления следователя Генеральной прокуратуры была также назначена проверка деятельности «Укрзализныци», провести которую было поручено Госфининспекции до 29 октября, которая, в свою очередь, завершила ревизию в указанный срок.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" заявляют, что были инициаторами уголовных производств, по которым проводились обыскиКак сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая изначально планировала завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» до 18 октября, а затем продлила срок до 7 ноября. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя - Максима Бланка.

В октябре представители Службы безопасности Украины провели обыск центрального офиса "Укрзализныци", некоторых структурных подразделений ведомства, а также по месту жительства ее руководства.