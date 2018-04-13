В транспортном комитете Рады пообещали призвать руководство Укрзализныци к ответу из-за накопившихся проблем в компании

16 мая в Комитете по вопросам транспорта пройдет заседание, которое посвятят положению дел на «УЗ».

Глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич поднял вопросы о том, почему за аварии на «УЗ» отвечают "козлы отпущения", а не настоящие виновники, а также о том, как под угрозой срыва оказались все грузоперевозки и почему «УЗ» не экономит свои деньги и не борется с коррупцией.

"У депутатов к руководству «УЗ» накопилось немало нелицеприятных вопросов, которые они намерены задать на заседании Комитета в мае", - написал на своей страничке в «Фейсбук» глава Комитета.

«В Комитете давно накопилось немало острых вопросов к нынешнему руководству «УЗ». В частности: что сделано, чтобы минимизировать лишние расходы предприятия – с одной стороны – и обеспечить качественные и бесперебойные перевозки – с другой? Почему из года в год не выполняется стратегический план по ремонту и модернизации подвижного состава? Почему ситуация с безопасностью на «УЗ» из года в год только ухудшается – как и качество обслуживания? Что сделал нынешний руководитель предприятия, чтобы изменить ситуацию какие действия применил против коррупции? Почему рекомендации комитета по реформированию «УЗ» игнорируются?» - пишет Дубневич.

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По его словам, 16 мая в Комитете по вопросам транспорта пройдет заседание, которое посвятят положению дел на «УЗ».

«Что касается обысков на «УЗ» и в их контексте Сергея Михальчука и – в связи с этим – что касается моей якобы причастности к ситуации – считаю необходимым напомнить: «Сергей Михальчук возглавляет пассажирское направление на «УЗ». Именно то направление, о позитивных изменениях на котором уже больше года с гордостью говорят не только руководитель ПАТ «УЗ», но и премьер-министр Владимир Гройсман»,- напоминает Дубневич.

Глава Транспортного комитета считает, что следует дождаться официального сообщения от ГПУ и - от руководства ПАО «УЗ», от которого пока не появилось развернутого официального комментария - кроме сообщения о том, что руководство способствует проведению следственных действий.

«Надеюсь, следствие расставит все точки над «i», выявит нарушения и нарушителей, если таковые имеются, и накажет последних.

А руководство ПАО «УЗ» в свою очередь обязано таким образом организовывать производственный процесс, чтобы нарушения, о которых сейчас идет речь, были просто невозможны», - заключает нардеп.