Оккупанты объявили о завершающем этапе строительства Крымского моста (фоторепортаж)

Оккупанты начали наносить дорожную разметку на Керченском мосту.

В аннексированном Крыму оккупанты начали наносить разметки на дорожное полотно Керченского моста.

Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

"На автодорожной части моста через Керченский пролив началось нанесение дорожной разметки. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега", – говорится в сообщении.

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Как рассказал, начальник участка по нанесению дорожной разметки, на сухую дорогу наносится горизонтальная полоса, выполненную из термопластика со светоотражающими характеристиками.

Разметка имеет определенные геометрические параметры: ширина краевой линии – 20 см, осевой линии –15 см, а толщина разметки– около 4 мм.

"У Крымского моста два направления движения – по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км", – рассказал Матящук.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.