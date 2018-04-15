Причастные к строительству Керченского моста компании попадают в санкционный список - Омелян

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций", - сказал Омелян.

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Читайте такжеИз-за Керченского моста Украина теряет десятки миллионов гривень – Омелян «Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», – сказал министр, передает Радио Свобода. Как сообщал УНИАН, оккупанты объявили о завершающем этапе строительства Крымского моста.

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