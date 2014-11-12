С 29 ноября запустят дополнительный поезд из Днепропетровска в Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в западном направлении назначила дополнительный скорый поезд №231/232 по маршруту Днепропетровск - Ивано-Франковск, который начнет курсировать с 29 ноября.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что этот поезд будет курсировать по заданному маршруту через день: по нечетным числам из Днепропетровска, а по четным – из Ивано-Франковска.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №231/232 будет отправляться из Днепропетровска в 17:36, делать остановку во Львове в 10:41 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:24.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать в Днепропетровск в 11:48.

Продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Читайте также«Укрзализныця» назначила новый поезд Харьков - УжгородКак сообщал УНИАН, на период осенних школьных каникул «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.