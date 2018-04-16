Сотни автомобилей застряли на границе с Польшей и Словакией

После окончания праздников и посещения родных многие люди возвращаются к местам своего проживания и работы. Из-за этого на границе, в частности со странами ЕС, наблюдается некоторое накопление автомобилей.

На контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей и Словакией сотни автомобилей ожидают на въезд в Украину и выезд за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Так, скопление автомобилей в пункте пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе, составляет около 150 автомобилей. А в основных пунктах пропуска на украинско-польской границе «Краковец» и «Рава-Русская» по 180 автомобилей, «Шегини» и «Устилуг» 120 и 150 автомобилей соответственно ожидают на выезд за границу.

"Сейчас, после окончания праздников и посещения родных, многие люди возвращаются к местам своего проживания и работы. Через это на границе, в частности со странами ЕС, наблюдается некоторое накопление автомобилей. Сейчас очереди зафиксированы на границе со Словакией и Польшей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Польше начали работу над скоростной автотрассой до Украины