Строительство Крымского моста: оккупанты готовятся к запуску

11:15, 16 апреля 2018
Транспорт/Связь
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На автодорожную часть моста через Керченский пролив нанесли дорожную разметку / фото most.life

По их словам, она обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге, передает сайт "Крымский мост".

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"Система проконтролирует дорожное движение не только непосредственно на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Управлять она будет Центральный диспетчерский пункт, расположенный в производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове", - говорится в сообщении.

Оккупанты планируют, что автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.

"Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации", - пишут на сайте моста.

Отмечается, что первые месяцы после открытия движения по новой трассе по мосту в Крым система будет находиться в опытной эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.

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