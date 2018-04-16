"Укрзализныця" отчиталась о 100 миллионах прибыли за год

И.о. главы компании сообщил, что в 2017 году «Укрзализныця» существенно увеличила капитальные инвестиции - до 10,9 млрд грн.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 млрд грн чистого убытка.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, ссылаясь на данные международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y).

"Одна из лучших мировых аудиторских компаний подтвердила верное направление и реализацию стратегии реформирования «Укрзализныци». Мы выходим на новый уровень экономической стабильности. Убыток за 2016 год был миллиардным и составил 7,3 млрд грн, сегодня имеем показатель доходности в 100 млн грн в год. В 2017-м финансовый результат общества улучшился на 7,4 млрд грн гривень", - сообщил он.

Кравцов отметил, что показатель EBITDA вырос на 390 млн грн.

«Это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Показатель достиг 20,6 млрд грн, а это положительно влияет на восприятие компании на западных финансовых рынках", - написал он.

Также Кравцов сообщил, что в 2017 году «Укрзализныця» существенно увеличила капитальные инвестиции - до 10,9 млрд грн.

«Это больше, чем вполовину. Благодаря этому, компания обеспечила большее обновление подвижного состава и приобретение оборудования за последние 4 года», - добавил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2016 год, который провела международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), госкомпания за тот период получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

По украинским стандартам бухгалтерского учета, в 2016 году "Укрзализныця" получила 303 млн гривень прибыли. При этом с 2017 года компания перешла на международные стандарты финансовой отчетности.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.