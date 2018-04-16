Maersk отказался перевозить грузы, связанные с компаниями из санкционного списка США

15:44, 16 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разосланное клиентам уведомление.

Как отмечается в сообщении, американские санкции вводят запрет на использование американских судов и портов для перевозки грузов, связанных с компаниями или физическими лицами, которые попали в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN) финансового ведомства США.

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