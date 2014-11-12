Обвал рубля вынудил Москву приостановить строительство метро при участии китайцев

Власти Москвы приостановили проект строительства линии метро в "новую Москву" в связи с ростом курса доллара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишут "Ведомости".

Читайте такжеРубль из-за агрессии Путина в Украине и дешевой нефти снова стремится к антирекордам Проект планировалось реализовать вместе с китайскими инвесторами. Его стоимость оценивалась в $2 млрд. По словам Хуснуллина, проект строительства метро находился в высокой степени проработки, все земельные участки под строительство были определены.

«Но с ростом курса доллара мы эту работу были вынуждены приостановить», — признался Хуснуллин, отметив, что власти Москвы рассчитывали на инвестиции в рублях, а китайские строители, наоборот, в валюте.