Обвал рубля вынудил Москву приостановить строительство метро при участии китайцев

13:15, 12 ноября 2014
Транспорт/Связь
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Стоимость проекта оценивалась в $2 млрд. При этом власти Москвы рассчитывали на инвестиции в рублях по курсу доллара на май 2014 года - когда было подписано соглашение с КНР.

В Москве отказались от строительства станции метро совместно с китайцами из-за обвала рубля / progorodsamara.ru

Власти Москвы приостановили проект строительства линии метро  в "новую Москву" в связи с ростом курса доллара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишут "Ведомости".

Читайте такжеРубль из-за агрессии Путина в Украине и дешевой нефти снова стремится к антирекордам Проект планировалось реализовать вместе с китайскими инвесторами. Его стоимость оценивалась в $2 млрд. По словам Хуснуллина, проект строительства метро находился в высокой степени проработки, все земельные участки под строительство были определены.

«Но с ростом курса доллара мы эту работу были вынуждены приостановить», — признался Хуснуллин, отметив, что власти Москвы рассчитывали на инвестиции в рублях, а китайские строители, наоборот, в валюте.

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