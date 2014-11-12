Из-за войны на Донбассе три поезда пустят до Константиновки вместо Ясиноватой

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в связи с обострением военного противостояния на востоке Украины, ограничила маршрут курсирования трех пассажирских поездов в Донецкой области до Константиновки вместо Ясиноватой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, эти изменения относятся к поездам, курсирующим в направлении Одессы, Киева и Москвы.

Согласно сообщению, ежедневный поезд № 10/9 по маршруту Константиновка - Москва будет отправляться из Константиновки в 18:30 и прибывать в Москву в 11:27.

Поезд № 125/126 сообщением Константиновка - Киев будет отправляться из Константиновки ежедневно в 21:17 и прибывать в Киев в 11:26, тогда как поезд № 92/91 по маршруту Константиновка - Одесса будет отправляться из Константиновки через день в 16:26 и прибывать в Одессу в 8:09.

Читайте также«Укрзализныця» назначила новый поезд Харьков - Ужгород«Более подробную информацию пассажиры могут уточнить в справочных службах вокзалов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года. Так, по состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценивала ущерб от действий террористов в 900 млн грн.