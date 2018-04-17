Украина сокращает производство и наращивает импорт автогаза – эксперт

Основным поставщиком импортного автогаза остаются российские компании.

Украина в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила на 8% внутреннее производство сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, при этом наша страна нарастила импортные поставки на 16,9%.

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Об этом УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

По его словам, за первый квартал этого года производство сжиженного газа составило 101,2 тысячи тонн, а импорт – 287,8 тысячи тонн.

"В структуре потребления LPG (сжиженного нефтяного газа – УНИАН) более 88% приходится на автогаз, 6,5% - на нефтехимию и около 5% - на потребление коммунально–бытового сектора и агропромышленного комплекса", - добавил Сиренко.

По его словам, главным поставщиком сжиженного газа в Украину является Российская Федерация.

"С учетом реэкспортных объемов через Беларусь доля РФ в балансе импорта составила почти 45% — 158,7 тысячи тонн", - сообщил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году рынок сжиженного газа Украины (общий объем потребления) вырос на 7,5% - до 1,59 миллиона тонн. Более 95% газа было использовано в качестве автомобильного топлива.