«Укрзализныця» продлила курсирование дополнительного поезда из Киева в Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом продлила период курсирования ранее назначенного дополнительного поезда №269/219 по маршруту Киев – Ивано-Франковск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд будет отправляться из столицы Украины по пятницам в 22:23, начиная с 14 ноября и прибывать в Ивано-Франковск в 11:37.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 16 ноября по воскресеньям в 20:00 и прибывать в Киев в 09:01.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Читайте такжеС 29 ноября запустят дополнительный поезд из Днепропетровска в Ивано-Франковск«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №269/219 по маршруту Киев – Ивано-Франковск на 7 и 9 ноября.

"Укрзализныця" с 29 ноября запустит дополнительный поезд №231/232 по маршруту Днепропетровск - Ивано-Франковск.