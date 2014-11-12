В Запорожье создадут украинско-чешский завод по выпуску локомотивов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Skoda Transportation a.s. (Плзень, Чешская Республика) и государственному Запорожскому электровозоремонтному заводу (ЗЭРЗ) создать совместное украинско-чешское предприятие по выпуску локомотивов "Запорожский электровоз" в Запорожье.

«Предоставлено разрешение Skoda Transportation a.s. (Плзень, Чешская Республика) и ЧАО «Запорожский электровозоремонтный завод (г.Запорожье) на создание ООО "Украинско-чешский завод "Запорожский электровоз" (г.Запорожье)», - сказано в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета.

Напомним, в сентябре 2013 года "Укрзализныця" заявила о намерениях совместно с компанией чешской Skoda Transportation производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном и будут производиться на совместном украинско-чешском предприятии, которое будет создано при участии Skoda Transportation и Запорожского электровозоремонтного завода. Во время реализации украинско-чешского проекта планируется изготовить 480 электровозов, из которых 50 двухсистемных пассажирских электровозов, 330 односистемных пассажирских и 100 двухсистемных грузовых электровозов.

В марте этого года министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует после стабилизации ситуации в стране вернуться к реализации проекта по созданию совместного украинско-чешского предприятия по выпуску локомотивов, и предположил, что первый электровоз, произведенный на этом предприятии, будет выпущен в 2016 году.

Читайте такжеБурбак хочет увеличить долю отечественных комплектующих при производстве поездовКак сообщал УНИАН, Запорожский электровозоремонтный завод в январе-сентябре 2014 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 86,6 раза - до 226 тыс. грн с 19,56 млн грн.

В 2013 году завод увеличил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 43,1 раза - до 46,79 млн грн.

Справка УНИАН. Запорожский электровозоремонтный завод - государственное предприятие по ремонту электровозов для нужд железных дорог. Основным заказчиком работ и услуг для предприятия является «Укрзализныця».

В настоящее время завод производит ремонт 11 серий подвижного состава.