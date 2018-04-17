Украинцев предупреждают о временных изменениях движения трех скоростных поездов

«Укрзализныця» с 24 по 27 апреля изменит график курсирования скоростных поездов Кривой Рог - Киев, Покровск - Киев и Киев – Запорожье. Изменения связаны с ремонтом на станции Мироновка.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» в период с 24 по 27 апреля изменит график курсирования скоростных поездов №739 Кривой Рог - Киев, №733 Покровск - Киев и № 736 Киев – Запорожье в связи с проведением капитального ремонта на станции Мироновка.

Читайте такжеИз Киева в Баку теперь можно будет добраться на поезде (расписание)

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныця».

"Скоростной поезд № 736 Киев - Запорожье с 24 по 27 апреля будет отправляться со станции Киев - Пассажирский раньше, в 13:32 вместо 14:47. Кроме того, с 24 по 27 апреля скоростной поезд № 739 Кривой Рог - Киев будет прибывать в Киев в 13:08 вместо 11:52, а скоростной поезд Интерсити + № 733 Покровск - Киев будет прибывать в столицу в 14:14 вместо 12:51", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.