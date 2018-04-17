Очередной чиновник «Укрзализныци» попался на взятке

В Киеве при получении взятки в 7,2 тыс. долл. задержано должностное лицо регионального филиала «Укрзализныци».

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили при получении взятки в размере 7,2 тыс. долл. должностное лицо регионального филиала госкомпании «Укрзализныця» - «Львовская железная дорога».

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Как сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры, в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

«Так, начальник отдела «Львовской железной дороги» требовал и получил от руководителя предприятия 7,2 тыс. долларов за решение вопроса о перечислении денежных средств по заключенному договору на поставку товара. Свои услуги взяточник оценил в размере 10% от общей суммы договора. Злоумышленник был задержан в одном из столичных парков после передачи всей суммы неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с департаментом безопасности "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Генеральная прокуратура и СБУ проводили следственные действия в главном офисе «Укрзализныци». В Генпрокуратуре сообщили, что обыски осуществлялись в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов. Источник УНИАН в «Укрзализныце» тогда сообщил, что обыски проводятся у члена правления госкомпании Сергея Михальчука.

Осенью прошлого года Национальная полиция провела около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в «Укрзализныце» и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов. Комментируя обыски, министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что "подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания".

В ответ на это председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявлял, что у него не проводились обыски по делу "Укрзализныци", несмотря на сообщения министра инфраструктуры.

Также, Омелян призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко», главой Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожных изделий. В интервью УНИАН директор компании «АТ Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. По его словам, Дубневичи монополизировали тендеры на «Укрзализныци» на несколько миллиардов в год.

Кроме этого, Омелян заявлял, что народный депутат Ярослав Дубневич лично лоббировал назначение Сергея Михальчука на должность члена правления "Укрзализныци".

На одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления «Укрзализныци» Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.