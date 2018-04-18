Глава «Киевстара» о торгах по 4G: присутствие президента – это нарушение, он остановил торги

По словам Чернышова, то что Порошенко присутствовал на торгах – это очень странно.

Глава компании "Киевстар" Пётр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.

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Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта ЭП и "Зе Интервьюер".

По словам Чернышова, то что президент присутствовал на торгах – это очень странно.

"Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить", - отмечает Чернышов.

Он считает, что присутствие президента – это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион".

"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался", - отметил Чернышов.

"Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?", - добавил он.

По словам президента «Киевстара», в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-нибудь чрезвычайное, "не дай Бог кто-то в обморок упал".

"А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано", - подытожил Чернышов.

Как известно, во время торгов при частоте 4G в диапазоне 1800 МГц присутствовал президент.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн, соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.