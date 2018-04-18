"Укрпоште" наконец-то разрешили принимать оплату с карточек

Также регулятор предоставил компании лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Национальный банк Украины зарегистрировал договоры об участии "Укрпошты" в международных платежных системах Visa и MasterCard.

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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор начал процедуру присоединения компании к Национальной платежной системе "Украинское платежное пространство".

"Отныне "Укрпошта" сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карт", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, это решение будет способствовать доступу к финансовым услугам в сельской местности и отдаленных районах Украины, росту безналичных расчетов и повышению качества платежных услуг.

Также регулятор предоставил "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

По информации НБУ, на сегодняшний день, помимо "Укрпошты", такие лицензии имеют 61 небанковское финучреждение.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.