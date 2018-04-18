Отмена желтого сигнала светофора в Украине не снизит аварийность на дорогах - эксперт

По его словам, на сегодняшний день во всех европейских странах есть режим мигания желтого сигнала светофора.

Отмена желтого сигнала светофора на украинских дорогах не снизит аварийность, потому что отсутствует наказание за нарушения правил дорожного движения.

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Об этом заявил эксперт в области ДТП и генеральный директор экспертной компании "DEKRA Эксперт Украина" Олег Голубенко на пресс-конференции.

"Мигающий желтый сигнал светофора является таким же запрещающим, как и красный. Всего лишь нужно на проблемных аварийных участках поставить фотофиксацию проезда на мигающий желтый сигнал светофора. Вот и все. Но не отменять желтый сигнал светофора", - сказал он.

По словам Голубенко, ограничение скорости в населенных пунктах с 60 км до 50 км водители не соблюдают из-за отсутствия наказания.

"Если после зеленого будет загораться сразу красный, то от этого нарушать не перестанут. Конечно, если за это не начнут наказывать. Это как ограничение скорости в населенных пунктах с 60 км до 50 км. Ограничение ввели, а фото, видеофиксацию не ввели. И скажите, кто сейчас ездит 50 км в час?", - отметил он.

Голубенко добавил, что на сегодняшний день во всех европейских странах есть режим мигания желтого сигнала светофора.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины изучает вопрос отмены желтого сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Утром 17 апреля в Кривом Роге (Днепропетровская область) в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы.

В тот же день полиция уведомила о подозрении водителя автомобиля Маzdа, который совершил смертельное ДТП.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.