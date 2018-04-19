Глава «Укравтодора» назвал год, когда ведомство откажется от ямочного ремонта дорог

Новак отметил, что «Укравтодор» сосредоточится на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.

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Об этом заявил глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в Киеве, передает Liga.net.

Новак отметил, что «Укравтодор» сосредоточится на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог.

"Это стратегическое направление «Укравтодора», - добавил Новак.

По его словам, в течение 5 лет «Укравтодор» направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году - 33,5 млрд, в 2019 году - 45 млрд грн.

Как сообщил УНИАН, по итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.