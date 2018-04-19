В Украине не следует отменять желтый сигнал светофора - глава "Укравтодора"

По словам руководителя госагентства, снижение скорости с 60 до 50 км/час является эффективным инструментом борьбы с авариями.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") Славомир Новак считает, что отменять желтый сигнал светофора в нашей стране не надо, так как он является дополнительным элементом привлечения внимания водителей на развязках.

Читайте такжеВ Днепре установили светофоры со светодиодами, которые уменьшают шансы пропустить сигнал (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новак сказал в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

"Желтый свет, он является необходимым. Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках",- отметил он.

По словам Новака, снижение скорости с 60 до 50 км/час является эффективным инструментом в борьбе с авариями.

"Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность пережить удар пешеходов на дороге, это лучший выход. В Одесской области после окончания ремонта одной из дорог, на следующий день было ДТП, в котором погибло 5 человек. Мы уже завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть", - подчеркнул Новак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украине изучает вопрос отмены желтого сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Утром 17 апреля в Кривом Роге (Днепропетровская область) в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы.

В тот же день полиция уведомила о подозрении водителя автомобиля Маzdа, который совершил смертельное ДТП.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.