В Украине не следует отменять желтый сигнал светофора - глава "Укравтодора"

13:37, 19 апреля 2018
Транспорт/Связь
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фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новак сказал в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

"Желтый свет, он является необходимым. Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках",- отметил он.

По словам Новака, снижение скорости с 60 до 50 км/час является эффективным инструментом в борьбе с авариями.

"Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность пережить удар пешеходов на дороге, это лучший выход. В Одесской области после окончания ремонта одной из дорог, на следующий день было ДТП, в котором погибло 5 человек. Мы уже завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть", - подчеркнул Новак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украине изучает вопрос отмены желтого сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Утром 17 апреля в Кривом Роге (Днепропетровская область) в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы.

В тот же день полиция уведомила о подозрении водителя автомобиля Маzdа, который совершил смертельное ДТП.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.

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Теги: #безопасность на дорогах#светофоры со светодиодами