Дизельный скандал: в офисах Porsche и Audi прошли обыски

Обыски в офисах Porsche в рамках расследования скандала, получившего название «дизельгейт», проходили впервые.

Германская полиция провела обыски в офисах компаний Porsche и Audi в связи с расследованием фактов мошенничества двух представителей руководства Porsche и одного бывшего сотрудника в рамках скандала с фальсификацией данных выбросов дизельных автомобилей.

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Обыски прошли вчера в десяти офисах обеих компаний в землях Баден—Вюртемберг и Бавария, сообщает «Коммерсант».

Подозреваемых обвиняют в мошенничестве и недобросовестной рекламе. В заявлении руководства Porsche в связи с этим отмечается: «Мы подтверждаем факт того, что следователи проверили и изъяли документы в офисах Porsche AG в Штутгарте и офисах Audi AG в Ингольштадте. Audi AG и Porsche AG в полной мере сотрудничают со следствием».

Обыски в офисах Porsche в рамках расследования скандала, получившего название «дизельгейт», проходили впервые. В офисах компании Audi, которая, как и Porsche, принадлежит Volkswagen AG, обыски проводились уже трижды за последний год. Аналогичные процедуры проходили также в офисах ряда других германских автопроизводителей, в том числе Daimler и BMW.