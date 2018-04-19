Оккупанты уточнили сроки открытия Крымского моста для авто
15:20, 19 апреля 2018Транспорт/Связь
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Ранее на оккупированном полуострове заявляли о возможном запуске движения по мосту в мае.
Оккупанты поделились планами по Крымскому мосту / фото most.life
Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется через несколько недель, убеждают оккупанты.
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О таких сроках заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, передает РБК.
"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель", - убежден он.
Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.
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