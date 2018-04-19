Оккупанты уточнили сроки открытия Крымского моста для авто

15:20, 19 апреля 2018
Транспорт/Связь
844
Оккупанты поделились планами по Крымскому мосту / фото most.life

Читайте такжеСтроительство Крымского моста: оккупанты готовятся к запуску

О таких сроках заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, передает РБК.

"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель", - убежден он.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авто#оккупанты#крымский мост