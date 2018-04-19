Оккупанты уточнили сроки открытия Крымского моста для авто

Ранее на оккупированном полуострове заявляли о возможном запуске движения по мосту в мае.

Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется через несколько недель, убеждают оккупанты. Читайте такжеСтроительство Крымского моста: оккупанты готовятся к запуску О таких сроках заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, передает РБК. "Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель", - убежден он. Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.

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