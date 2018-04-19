Украина готовится сотрудничать с одним из крупнейших мировых производителей поездов
Французская машиностроительная компания Alstom, которая специализируется на производстве железнодорожного транспорта, ищет в Украине варианты налаживания производства.
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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.
"Только что встретился с французской Alstom - третьим в мире крупнейшим производителем энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания приехала в Украину с инвестициями и именно ищет площадку для открытия совместных или новых производственных мощностей", - написал он в Facebook.
По его словам, компании также нужны IT-партнеры, инженерные решения, производители электро - и механического оборудования, партнеры для совместного производства электровозов и запчастей.
Министр заверил французского гиганта, что Украина - именно то, что им нужно для инвестиций.
Как сообщал УНИАН, ПАО "Укрзализныця" и Кабинет министров Украины завершили переговоры с компанией General Electric по поставкам и производству тепловозов. Результатом соглашения ПАО "Укрзализныця" с General Electric на сумму в 1 миллиард долларов США станет модернизация железной дороги и развитие производства.