Украина готовится сотрудничать с одним из крупнейших мировых производителей поездов

Сейчас французская компания ищет площадки для развертывания производства.

Французская машиностроительная компания Alstom, которая специализируется на производстве железнодорожного транспорта, ищет в Украине варианты налаживания производства.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

"Только что встретился с французской Alstom - третьим в мире крупнейшим производителем энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания приехала в Украину с инвестициями и именно ищет площадку для открытия совместных или новых производственных мощностей", - написал он в Facebook.

По его словам, компании также нужны IT-партнеры, инженерные решения, производители электро - и механического оборудования, партнеры для совместного производства электровозов и запчастей.

Министр заверил французского гиганта, что Украина - именно то, что им нужно для инвестиций.

Как сообщал УНИАН, ПАО "Укрзализныця" и Кабинет министров Украины завершили переговоры с компанией General Electric по поставкам и производству тепловозов. Результатом соглашения ПАО "Укрзализныця" с General Electric на сумму в 1 миллиард долларов США станет модернизация железной дороги и развитие производства.