Новый антирекорд: украинская фура перевозила 202 тонны груза

Это абсолютный антирекорд по перегрузке, зафиксированный на габаритно-весовом комплексе в Украине. Прошлый антирекорд был почти вдвое меньше.

Новым антирекордом с перегрузки стал случай, когда при норме 40 тонн полная масса грузовика составляла 202 тонны. Это транспортное средство двигался из Одесской области в Ивано-Франковск. В прошлом году рекордным стала 115-тонная загрузка фуры зерном.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook нардеп из Николаевщины Тарас Кремень.

Он отмечает, что работники Укратрансбезопасности на весо-контрольных пунктах ежедневно выявляют поразительные случаи перегрузок.

"Почти каждое 10-е взвешивания на ГВК - с поразительным превышением весовых параметров, сообщает Кремень. - Это позволило с начала 2018 года перечислить в государственный бюджет 6 249 601 гривну".

По словам нардепа, примером антирекорда по перегрузке был случай, когда при норме 40 тонн полная масса машины составляла 202 тонны. Это транспортное средство двигалось из Одесской области в Ивано-Франковск. В прошлом году рекордным было 115-тонная загрузка фуры зерном.

Чрезвычайные случаи нарушений законодательства об автомобильном транспорте в 2018 году размещены на сайте "Укртрансбезпеки". Там также есть информация о огромные штрафы, налагаемые на перевозчиков.

"К сожалению, эти средства пошли не на расширение штатов УТБ по крайней мере на 50%, как это предусматривают расчеты. Именно поэтому наконец приобретенные ГВК на дорогах Украины, на которых перевозчики до сих пор устанавливают "антирекорды", довольно часто имеет бессистемный характер", - говорит Тарас Креминь.

Перегрузка – одна из главных причин повреждения полотна наших дорог, особенно летом. Ведь наибольшая полная масса фуры, на которую рассчитаны наши дороги, составляет 40 тонн.