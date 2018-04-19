Подготовка к концессии: УЗ намерена объединить все вокзалы в одну компанию

По словам и. о. главы правления "Укрзализныци" Кравцова, вокзальные комплексы должны стать механизмом повышения прибыльности пассажирского направления деятельности компании.

Государственная компания "Укрзализныця" намерена до конца этого года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию в связи с убыточностью их содержания.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

"На сегодняшний день мы тратим до 500 миллионов гривень на содержание наших вокзалов. Мы имеем широкую вокзальную сеть. В этой связи мы выделили приоритет на 3 года – весь наш вокзальный комплекс должен самоокупаться, как минимум и как максимум приносить прибыль. Для этого до конца этого года мы планируем объединить всю сеть вокзалов в одну вертикаль - вокзальную компанию. И в рамках концессии использовать наши вокзальные комплексы для того, чтобы покрыть убыточность этого направления", - сказал он.

Кравцов отметил, что убыточность вокзалов связана с низкой стоимостью аренды, а также отсутствием эффективного подхода к получению выгоды.

"Если посмотреть на наш флагманский вокзал в Киеве, то там отдаются в аренду только маленькие кусочки. Нет подхода, чтобы площади использовать эффективно. Также, никогда не было цели внутри компании получать прибыль от аренды вокзалов. Мы говорим, что вокзалы - это элемент коммерческой выгоды. Для этого мы будем использовать инструменты концессии - передачи в управлении. Это мы будем проводить через конкурсы", - сказал он.

По словам Кравцова, передавать вокзалы в концессию необходимо не только прибыльные, но и убыточные.

"Сдать киевский или львовский вокзал не составляет проблем. Очень много желающих. Поэтому для нас важно выделить все вокзалы в одно направления с минусом, чтобы все вокзалы совокупно приносили прибыль. Поэтому мы берём не только самые крупные, но и вокзалы поменьше. Один из вариантов передавать вокзалы в концессию лотами – убыточные и прибыльные", - сказал он.

При этом Кравцов подчеркнул, что вокзальные комплексы должны стать механизмом повышения прибыльности пассажирского направления деятельности "Укрзализныци".

"Для нас это является стратегическим направлением нашей работы в целом, потому что говорить о привлечении частных инвестиций в пассажирское хозяйство достаточно сложно. Оно глубоко убыточное. Вокзальные комплексы должны быть первым шагом в поиске механизмов повышения прибыльности и привлечении частного капитала в перевозке пассажиров", - сказал он.

Кравцов добавил, что опыт таких стран как Германия и Испания показывает, что вокзалы могут приносить прибыль.