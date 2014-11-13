Тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине могут вырасти на 30%

«В связи с падением объемов грузовых перевозок, существенным ростом цен на продукцию, которую потребляет железнодорожная отрасль, «Укрзализныця» вынуждена пересмотреть тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 2015 году. Сейчас «Укрзализныця» готовит проект нормативного акта об индексации тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом на 30% с 1 февраля 2015 года», - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что данная индексация тарифов необходима для частичной стабилизации финансового состояния отрасли, в частности, для поддержания в рабочем состоянии почти на 90% изношенного подвижного состава и обеспечения безопасности движения поездов.

Пресс-служба также отмечает, что существенный рост цен на продукцию, закупаемую для нужд отрасли, оказывает значительное давление на финансовое состояние железных дорог. Так, по данным Госстата, фактический индекс цен промышленной продукции в октябре 2014 года составил 126,5% к декабрю прошлого года. В частности, зафиксирован рост цен на дизельное топливо - на 60,1%, природный газ - на 34%, электроэнергию - на 16,5%, стрелочные переводы – на 21,5%, рельсы Р-65 – на 10% и др.

«Прогнозируется дальнейшее увеличение цен производителей промышленной продукции и потребительских цен и в 2015 году», - отмечает пресс-служба.

Читайте также«Укрзализныця» в этом году отремонтировала более 27 тыс. грузовых вагоновВ частности, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа этого года № 404 «Об одобрении прогноза экономического и социального развития Украины на 2015 год», индекс цен производителей промышленной продукции составит 112,3 %, индекс потребительских цен 109,8% (декабрь к декабрю прошлого года).

В то же время железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за выполнения пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины.

«Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2014 году ожидается на уровне 8,1 млрд грн. В этой связи, проведение индексации тарифов на перевозки грузов крайне необходимо для частичной стабилизации финансового состояния железнодорожной отрасли, что будет способствовать осуществлению бесперебойного перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения», - подчеркивает «Укрзализныця».

В пресс-службе напомнили, что тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по отношению к 2013 году. В интервью УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк сообщил, что проведенная индексация тарифов на перевозку грузов позволит повысить доход железнодорожной отрасли на 1,8 млрд грн.

Ранее заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виталий Жураковский сообщил, что в рамках реформирования железнодорожной госадминистрации Министерство инфраструктуры создаст специальную комиссию по регулированию железнодорожных тарифов.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5 - 5,36 раз превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7 - 2,9 раза, а в купейных - в 2,25 - 2,42 раза.