"Укрзализныця" ожидает получить 200 миллионов прибыли

Глава компании прогнозирует, что прибыль в 1-м квартале этого года более чем в 2 раза превысит прибыль за весь прошлый год.

Государственная компания "Укрзализныця" рассчитывает по итогам первого квартала 2018 года получить 200 миллионов гривень чистой прибыли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

"По итогу прошлого года мы достигли прибыльности в 100 миллионов гривень. Могу с уверенностью сказать, что результаты первого квартала говорят о том, что мы достигнем 200 миллионов гривень. Это означает, что за один квартал мы сможем заработать более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов со ссылкой на данные международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" сообщал, что "Укрзализныця"по итогам 2017 года получила 100 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.