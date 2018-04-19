В Мининфраструктуры пока не планируют отменять желтый сигнал светофора

Вопрос об отмене сигнала находится на стадии изучения.

Министерство инфраструктуры Украины пока не планирует запрещать желтый сигнал светофора.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить желтый сигнал светофора

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Кабинет министров Украины поручил изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора речь не идет. Вопрос в стадии изучения", - сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

В то же время он отметил, что ежедневно на дорогах в Украине погибает около 11 человек.

"Статистика количества аварий за последнее время, которые произошли из-за проезда на желтый сигнал светофора, неутешительная. И это при том, что желтый запрещает движение. Только с начала года мы имеем минимум 4 резонансных ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Мы не можем и дальше игнорировать такие случаи, и должны реагировать. Особое внимание надо сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания, когда он сообщает о нерегулируемом перекрестке или наличии пешеходного перехода. Именно с этой целью правительством дано распоряжение о проработке вопроса и повышении безопасности дорожного движения", - сказал он.

По словам заместителя министра, Кабмин также поручил создать правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП с тяжелыми последствиями, которое произошло 17 апреля в г. Кривой Рог.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы.

18 апреля Кабмин поручил Мининфраструктуры, Министерству внутренних дел, Нацполиции, "Укравтодору" и "Укртрансбезопасности" проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и при необходимости вынести соответствующее предложение на заседание правительства.