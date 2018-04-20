Хакери взломали сайт "Антонова"
09:31, 20 апреля 2018Транспорт/Связь
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В концерне заявили, что злоумышленники целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие авиационной отрасли.
Иллюстрация REUTERS
Сайт Государственного предприятия "Антонов" в очередной раз атаковали хакеры.
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Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром"
"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".
В связи с этим "Укроборонпром" заявляет, что злоумышленники целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие отрасли.
Как сообщал УНИАН, накануне в России обанкротился производитель самолетов Антонова.
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