"Укрзализныця" планирует создать крупный логистический центр на границе с Польшей

По словам Кравцова, сейчас компания прорабатывает возможность создания терминальных комплексов.

Государственная компания "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры и европейскими фондами проводит переговоры по привлечению инвестиций в создание крупного логистического терминала в Ковеле Волынской области.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", планируется восстановление 65 километров европути и строительство грузового терминала.

"Одно из первых перспективных мест для этого - железнодорожный узел в Ковеле, который находится в 65 километрах от границы с Польшей. Это один из самых мощных железнодорожных узлов Западной Украины, уникальным преимуществом которого является действующая так называемая узкая железнодорожная колея, которая связывает Украину с Евросоюзом. Как показывает опыт, там есть все предпосылки для создания мощного логистического центра. Об этом же свидетельствует и большой интерес инвесторов к проекту", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления компании Евгения Кравцова.

По словам Кравцова, сейчас компания прорабатывает возможность создания терминальных комплексов.

"Менеджмент "Укрзализныци" осознает важность развития международной логистики для компании и для Украины в целом. Именно поэтому в этом направлении движемся двумя путями: традиционным - участвуем в международных транспортных организациях, и развиваем дополнительные инструменты, которые позволят создать преимущества на рынке международных перевозок", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кравцов заявлял, что в течение пяти лет госкомпания планирует вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 миллиарда долларов капитальных инвестиций.

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план публичного акционерного общества "Укрзализныця" на текущий год с планом инвестиций в размере 26,9 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.