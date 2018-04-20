У Крымского моста снова возникли проблемы

Управление ведомственной охраны Минтранса РФ не может вовремя обеспечить завершение работ по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части Крымского моста. СМИ не исключают переноса сроков начала движения грузовиков по мосту.

Госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста — ФКУ "Упрдор "Тамань" — требует от управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ выплатить штраф в размере 22,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Согласно требованию об уплате штрафа, "Упрдор «Тамань" в феврале прошлого года заключило со структурой Минтранса РФ контракт на 4,5 млрд руб. на выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части Крымского моста, передает РБК.

Контракт подразумевал, в частности, выделение охраняемых территорий, на которых будут построены КПП, досмотровые эстакады, а также установлены системы досмотра, фото- и видеонаблюдения, идентификации, охранной сигнализации и т.д.

Контракт должен быть исполнен до 30 апреля 2018 года, но подрядчик не может обеспечить завершение работ по оснащению автодорожной части моста техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в указанный срок, следует из документа-требования об уплате штрафа. Причиной этому является то, что проектная документация так и не получила положительного заключения государственной экспертизы.

Читайте такжеОккупанты уточнили сроки открытия Крымского моста для авто

Структура Минтранса РФ должна была до 1 марта 2017 года направить в "Главгосэкспертизу" проектную документацию по контракту, однако направила ее только в феврале этого года. "Главгосэкспертиза" предъявила замечания к проекту и потребовала устранить их до 30 марта 2018 года. "Подрядчик до настоящего времени не обеспечил устранение всех замечаний", — говорится в документе от 11 апреля. У "Главгосэкспертизы" были претензии и к проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Кроме того, "Упрдор "Тамань" указало на то, что структура Минтранса "систематически нарушала" условия контракта, так как не устраняла "все обоснованные замечания заказчика".

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с проектом, отмечает, что при невыполнении этого контракта грузовое движение по мосту может быть полностью блокировано. В Минтрансе РФ газете сообщили, что движение легкового транспорта по Крымскому мосту будет организовано в мае, а движение грузовиков организуют до конца года. В ведомстве также пообещали в полном объеме обеспечить безопасность объекта.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.