На выходных в Киеве закроют для движения транспорта центр, набережные и мосты
12:09, 20 апреля 2018Транспорт/Связь
148
В субботу пешеходным станет Крещатик и прилегающие к нему улицы, а также Контрактовая площадь.
В субботу пешеходным станет Крещатик и прилегающие к нему улицы / фото УНИАН
В эти выходные Киев ждут масштабные перекрытия улиц из-за сразу двух спортивных событий. В столице состоится спортивная ходьба с передачей кубков Лиги чемпионов и Лиги чемпионов УЕФА. А уже в воскресенье столицу ждет международный забег.
Об этом говорится в сюжете "ТСН".
Так, в субботу пешеходным станет Крещатик и прилегающие к нему улицы, а также Контрактовая площадь.
Завтра в столице пройдет спортивная ходьба с передачей кубков Лиги чемпионов. В воскресенье же столицу ждет международный забег. Маршрут киевского полумарафона начинается с Подола и через набережную пролегает к мосту метро. Далее назад по набережной до Северного моста, Труханов остров и через пешеходный мост снова на Подол. Все эти пути будет частично или полностью закрытими для движения транспорта до обеда.
На выходных в Киеве непроезжим будет центр, набережные и мосты
Как сообщал УНИАН, вчера на Крещатике остановилось движение из-за кортежа и сломанного светофора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter