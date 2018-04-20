На выходных в Киеве закроют для движения транспорта центр, набережные и мосты

12:09, 20 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Так, в субботу пешеходным станет Крещатик и прилегающие к нему улицы, а также Контрактовая площадь. 

Завтра в столице пройдет спортивная ходьба с передачей кубков Лиги чемпионов. В воскресенье же столицу ждет международный забег. Маршрут киевского полумарафона начинается с Подола и через набережную пролегает к мосту метро. Далее назад по набережной до Северного моста, Труханов остров и через пешеходный мост снова на Подол. Все эти пути будет частично или полностью закрытими для движения транспорта до обеда.

Как сообщал УНИАН, вчера на Крещатике остановилось движение из-за кортежа и сломанного светофора.

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Теги: #Киев#транспорт