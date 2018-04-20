В сети появилось видео ведущей к Крымскому мосту дороги

В ролике показано состояние подъездных автодорожных путей к Крымскому мосту со стороны Керчи.

В сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Крымскому мосту оккупантов.

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На видео заметно, что на участке дороги, ведущей к мосту, ведутся активные строительные работы. Отмечается, что на трассе установлены металлические отбойники и освещение.

Ранее сообщалось, что управление ведомственной охраны Минтранса РФ не может вовремя обеспечить завершение работ по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части Крымского моста. СМИ не исключают переноса сроков начала движения грузовиков по мосту.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.