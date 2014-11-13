«Укрзализныця» закупает дизтопливо по ценам ниже рыночных

14:26, 13 ноября 2014
Транспорт/Связь
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Структурное подразделение Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - "Укрзализнычпостач", ответственное за материально-техническое обеспечение железных дорог, закупает дизельное топливо для нужд отрасли по ценам ниже рыночных.

Фото УНИАН

«Мы покупаем дизтопливо дешевле, чем другие государственные структуры, например, Министерство обороны. Даже дешевле, чем указано в конкурсной документации, ведь цена регулируется дополнительными соглашениями в соответствии с законодательством. То есть, цена формируется, исходя из рыночной на момент фактической отгрузки топлива», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» директора «Укрзализнычпостача» Александра Лозинского.

В частности, 6 августа «Укрзализнычпостач» закупил для нужд железных дорог 40,2 тыс. тонн дизельного топлива, при этом расчетная цена за литр составила 15,71 грн; 23 сентября предприятие приобрело 41,2 тыс. тонн дизтоплива по цене 16,45 грн за литр; 3 ноября «Укрзализнычпостач» закупил для железных дорог 7,3 тыс. тонн нефтепродуктов по цене 16,19 грн за литр.

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«То есть, за указанный период цена колебалась от 18,9 тыс. грн до 19,5 тыс. грн за одну тонну», - отмечает «Укрзализныця».

В сообщении подчеркивается, что все конкурсы по закупке нефтепродуктов, как и любых других товарно-материальных ценностей для железнодорожной отрасли, проходят публично с приглашением представителей СМИ, однако, пресс-служба отмечает, что в последнее время тема госзакупок "стала предметом спекуляций и информационных атак на ведомство".

«В СМИ всегда делается вывод о повышении цены. Хочу подчеркнуть: часто цена ниже! Ни разу мы не покупали топливо выше рыночной цены на момент отгрузки. Мы платим меньше, чем другие государственные компании и с отсрочкой в несколько месяцев», - отметил Лозинский.

Как сообщал УНИАН, ряд экспертов считают, что рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

В январе-сентябре 2014 года страна увеличила импорт нефтепродуктов в денежном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,991 млрд долл.

В последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.

В этой связи в сентябре "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Ранее также сообщалось, что комиссия «Укрзализныци» подтвердила факты коррупции на столичном вокзале.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 году, входит в сферу управления «Укрзализныци». «Укрзализнычпостач» осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.

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