«Укрзализныця» закупает дизтопливо по ценам ниже рыночных

«Мы покупаем дизтопливо дешевле, чем другие государственные структуры, например, Министерство обороны. Даже дешевле, чем указано в конкурсной документации, ведь цена регулируется дополнительными соглашениями в соответствии с законодательством. То есть, цена формируется, исходя из рыночной на момент фактической отгрузки топлива», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» директора «Укрзализнычпостача» Александра Лозинского.

В частности, 6 августа «Укрзализнычпостач» закупил для нужд железных дорог 40,2 тыс. тонн дизельного топлива, при этом расчетная цена за литр составила 15,71 грн; 23 сентября предприятие приобрело 41,2 тыс. тонн дизтоплива по цене 16,45 грн за литр; 3 ноября «Укрзализнычпостач» закупил для железных дорог 7,3 тыс. тонн нефтепродуктов по цене 16,19 грн за литр.

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«То есть, за указанный период цена колебалась от 18,9 тыс. грн до 19,5 тыс. грн за одну тонну», - отмечает «Укрзализныця».

В сообщении подчеркивается, что все конкурсы по закупке нефтепродуктов, как и любых других товарно-материальных ценностей для железнодорожной отрасли, проходят публично с приглашением представителей СМИ, однако, пресс-служба отмечает, что в последнее время тема госзакупок "стала предметом спекуляций и информационных атак на ведомство".

«В СМИ всегда делается вывод о повышении цены. Хочу подчеркнуть: часто цена ниже! Ни разу мы не покупали топливо выше рыночной цены на момент отгрузки. Мы платим меньше, чем другие государственные компании и с отсрочкой в несколько месяцев», - отметил Лозинский.

Как сообщал УНИАН, ряд экспертов считают, что рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

В январе-сентябре 2014 года страна увеличила импорт нефтепродуктов в денежном выражении на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,991 млрд долл.

В последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.

В этой связи в сентябре "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Ранее также сообщалось, что комиссия «Укрзализныци» подтвердила факты коррупции на столичном вокзале.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 году, входит в сферу управления «Укрзализныци». «Укрзализнычпостач» осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.